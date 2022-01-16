استقرار الدولار في السوق الرسمية مستهل تعاملات الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الرسمية، الأحد، مقارنة مع سعر الخميس .



وحافظ متوسط سعر صرف الدولار على مستوى 4.57 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وهبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.25 مقابل 6.26 دينار، واليورو إلى 5.22 دينار عند 5.23 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد هبط الريال السعودي إلى 1.21 دينار مقابل 1.22 دينار، والدرهم الإماراتي إلى 1.24 مقابل 1.25 دينار، والدينار التونسي إلى 1.58 مقابل 1.59 دينار على الترتيب. ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار، والليرة التركية التي سجلت 0.33 دينار.