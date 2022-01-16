«الأرصاد»: أجواء باردة وأمطار متفرقة على شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة على معظم أرجاء البلاد، يتخللها أمطار متفرقة على مناطق الشمال.

وقال المركز في نشرة الأرصاد الجوية المنشورة اليوم الأحد، إن درجات الحرارة ستتراوح بين 9 و 15 درجة على أنحاء البلاد.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: مغيمة يتخللها سقوط أمطار على فترات خاصة المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 9 و15 درجة مئوية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة:

حالة السماء: مغيمة مع سقوط أمطار متفرقة و تكون فرصة جيدة على مناطق الخليج وجالو .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 9 و15 درجة مئوية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على مناطق الجفرة مع احتمال بسيط لإمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية.