وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الأحد، إن ليبيا شهدت خمس فترات انتقالية» وأضافت «لا أعتقد أن الحل سيكون بتشكيل حكومة انتقالية جديدة».

وبينت وليامز في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء «الاناضول» إن «التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن يتمحور على إنجاز العملية الانتخابية». وأضافت أن «الحل يمر من خلال تشكيل أفق سياسي ثابت الأركان يؤدي إلى اختيار حكومة منتخبة، ورئيس منتخب، وبالطبع وضع أكثر ديمومة يرتكز إلى أساس قانوني ودستوري قوي».

وقبل يومين من انتخابات رئاسية كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة، أعلنت مفوضية الانتخابات تعذر إجرائها تحت مسمى «القوة القاهرة»، وذلك في ظل خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

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حتى الآن لم يجر الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت المفوضية تأجيلها إلى 24 يناير الجاري. وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط» إن المسؤولة الأممية تجري، الأحد، زيارة رسمية إلى مصر. وزارت وليامز، الجمعة، تركيا، حيث بحثت مع نائب وزير الخارجية التركية، سادات أونال، تطورات العملية السياسية والانتخابية في ليبيا. ووصفت وليامز محادثاتها في أنقرة بـ«المثمرة للغاية».