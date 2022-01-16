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«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الأولاد عن الربع الأخير من 2021 خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 08:39 صباحا
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الأولاد عن الربع الأخير من 2021 خلال أيام
شعار وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية، وزارة الشؤون الاجتماعية)
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صرف منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة، للربع الأخير من العام الماضي 2021، خلال الأيام القادمة.

وقالت الوزارة في بيان السبت، إن المنحة ستكون في حسابات المستحقين خلال الأيام القريبة القادمة، مؤكدة أن العمل في هذا الملف شارف على الانتهاء، لضمان إدراج أكبر عدد المستفيدين، بما يحقق التقليل من الملاحق والتظلمات .

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ولفتت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مبادرة «عودة الحياة»، وبدعم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وبهدف طمأنة المواطنين وتفنيدا لما ينشر عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي من «شائعات مغرضة وأخبار كاذبة» حول امتناع الوزارة عن صرف منحة الأولاد للربع الأخير من العام 2021.

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم «الانجرار» وراء الأخبار «الكاذبة والمفبركة»، وفق البيان.

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