ليبيا تشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت ليبيا ممثلة في مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، السبت، في الاجتماع الافتراضي لهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية بصفتها رئيس اتحاد المغرب العربي.

وجاءت مشاركة ليبيا في الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية زوم، بدعوة من الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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واستعرض الاجتماع إحاطة حول الوضع الوبائي وآخر المستجدات بشأن مكافحة الوباء في القارة، والمتطلبات الصحية والتوصيات بشأن عقد اجتماعات القمة خلال فترة الجائحة، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لعقد قمة الشراكة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي خلال شهر فبراير المقبل.

واتفق المشاركون على وضع حلول عاجلة لكل الأزمات السياسية والأمنية في القارة، والقضاء على ظاهرة الإرهاب التي تنشط خاصة في منطقة الساحل، واتخاذ موقف أفريقي موحد تجاه التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للدول الأفريقية، ونبذ واستنكار التغيرات غير الدستورية في القارة.

مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي يشارك عبر تطبيق زوم في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، 15 يناير 2022. (وزارة الخارجية)