مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»: وليامز تزور القاهرة الأحد

القاهرة - بوابة الوسط (خاص)

قال مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط» إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تجري، الأحد، زيارة رسمية إلى مصر.

وزارت وليامز، الجمعة، تركيا، حيث بحثت مع نائب وزير الخارجية التركية، سادات أونال، تطورات العملية السياسية والانتخابية في ليبيا. ووصفت وليامز محادثاتها في أنقرة بـ«المثمرة للغاية».

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وأوضحت خلال تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» الاتفاق مع المسؤولين الأتراك على أهمية وجود «دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا»، يبني على التقدم المحرز في الحوار الليبي الداخلي المستمر، لافتة إلى أن المباحثات شددت على ضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية.

وسبق أن تحدثت وليامز في تصريحات لقناة «فرانس 24»، عن مشاورات خاصة أجرتها منذ الأسبوع الأول من ديسمبر لكل الأطراف والمناطق، لافتة إلى أن خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن والملتقى الوطني يستمر مفعولها ساريًا حتى يونيو المقبل، مؤكدة أن «الانتخابات يجب أن تُجرى قبل انتهاء هذه الخارطة»، على حد تعبيرها.