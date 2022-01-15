لجنة خارطة الطريق تلتقي أعضاء بالهيئة التأسيسية للدستور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

التقت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من مجلس النواب، السبت، مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في مدينة بنغازي، على ما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

وتشكلت اللجنة في 22 ديسمبر الماضي، بقرار رئاسة مجلس النواب رقم «13» لسنة 2021، حيث تتكون من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

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وسبق أن أعلنت اللجنة أنها ستباشر لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات. وفي السياق التقت اللجنة مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة وأعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

وفي السادس من يناير الجاري، طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، لجنة خارطة الطريق «بجدول زمني» يضمن الحفاظ على زخم الانتخابات ويحترم إرادة 208 ملايين ناخب مسجلين في ليبيا. جاء ذلك بعد اجتماعها مع اللجنة بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، بحضور الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والقائم بأعمال رئيس البعثة، ريزيدون زينينغا.

اجتماع لجنة خارطة الطريق مع أعضاء بالهيئة التأسيسية، 15 يناير 2022. (عبدالله بليحق)

اجتماع لجنة خارطة الطريق مع أعضاء بالهيئة التأسيسية، 15 يناير 2022. (عبدالله بليحق)

اجتماع لجنة خارطة الطريق مع أعضاء بالهيئة التأسيسية، 15 يناير 2022. (عبدالله بليحق)