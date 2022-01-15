وزيرا خارجية إيطاليا وإسبانيا يبحثان تطورات العملية الانتخابية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، تطورات العملية السياسية والانتخابية في ليبيا.

اللقاء عُقد على هامش اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في مدينة بريست الفرنسية، الخميس، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

ووفق الخارجية الإيطالية، فإن رئيسي الدبلوماسية الإيطالية والإسبانية أعربا خلال اللقاء عن رضاهما عن العلاقات الثنائية والعمل المشترك في أروقة الاتحاد الأوروبي.

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والإثنين الماضي، حظي الملف الليبي وقضية الهجرة باهتمام خاص خلال مباحثات بين دي مايو ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك.

وناقش الوزيران أهمية إدارة ظاهرة الهجرة، وقال دي مايو إن روما وبرلين شريكان في المفاوضات الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي «لدعم مبدأ التضامن والمشاركة العادلة للمسؤوليات» في هذه المسألة، حسب موقع «ديكود 39» الإيطالي.