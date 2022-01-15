تعليمات من الدبيبة لـ«الليبية للاستثمار» و«الإنماء الاقتصادي» بشأن المشاريع المتوقفة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، السبت، تعليماته إلى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتقديم تقرير تفصيلي عن المشاريع الاستثمارية المتوقفة لما يزيد على عشر سنوات.

جاء ذلك في خطابين وجههما وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ونشرهما المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته بموقع «فيسبوك».

- الدبيبة يطالب صندوق الإنماء الاقتصادي بإعداد موقف فني ومالي حول مصنع أسمنت نالوت

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وفي الخطاب الأول، وجه الدبيبة رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار بتقديم موقف تفصيلي في غضون عشرة أيام من تاريخ الخطاب عن المشاريع الاستثمارية وخطة المؤسسة لتفعيلها، إضافة إلى تقرير عن مشروعات استثمارية ينفذها الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية منها إنشاء عدد من الأبراج المتوقفة منذ عشر سنوات، فضلًا عن تقرير بالأضرار التي تعرض لها أحد الأبراج المكونة لمركز برج البحر للاستثمار السياحي بمدينة طرابلس.

كما خاطب الدبيبة مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتقديم تقرير تفصيلي في غضون عشرة أيام من تاريخ الخطاب عن المشروعات التي ينفذها والمتوقفة لمدة تزيد على عشر سنوات، مع خطة لتفعيلها.

وأمس الجمعة، طالب الدبيبة مدير صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بضرورة إعداد موقف فني «حول المعدات والآلات» وموقف مالي «حول ما جرى صرفه والاعتمادات المستندية المفتوحة» بخصوص مشروع إنشاء مصنع أسمنت نالوت.

وأعلن مكتب النائب العام، الأسبوع الماضي، حبس مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، موسى عتيق، احتياطيًا على ذمة قضية اتهامه بإلحاق ضرر بالمال العام. ونهاية ديسمبر، أمر النائب العام، بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المشكل بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1479) لسنة 2019.