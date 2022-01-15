«الخارجية الفلسطينية»: قرار من السلطات الليبية بمعاملة المعلم الفلسطيني كمواطن ليبي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن السلطات الليبية قررت معاملة المعلم الفلسطيني أسوة بزميله الليبي.

وبحسب الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، السبت، أدرجت السلطات الليبية، زيادة مرتبات للمعلمين الفلسطينيين لراتب شهر 12 وبأثر رجعي، وفروقات لراتب شهري 10 و11، ليصبح راتب المعلم الفلسطيني مثل راتب المعلم الليبي.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، أن سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا تواصل متابعتها لأوضاع الجالية الفلسطينية هناك، و«تعقد جملة من اللقاءات مع المسؤولين والوزراء الليبيين والجهات الليبية الرسمية ذات الاختصاص، بهدف توفير أفضل شروط الإقامة لها، وتقديم الخدمات على الأصعدة كافة».

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وأضافت أن السفارة تتابع عملية تسهيل إجراءات دخول المواطنين الفلسطينيين إلى ليبيا، بما في ذلك حملة جواز السفر الدبلوماسي.

وأعرب الديك عن تقدير دولة فلسطين للمواقف الليبية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولجميع التسهيلات التي تقدمها للجالية.