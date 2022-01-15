دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة وتعافي 11

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة دخول 9 حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وغادر 11 شخصًا تلك المراكز خلال الفترة نفسها، بعد تعافيهم من المرض، فيما يخضع 69 مصابًا للعلاج في العناية الفائقة حاليًا، حسب النشرة الوبائية على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، لا تزال في حالة الانتشار المجتمعي، موصيًا بتكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة المقبلة للوباء، وإعادة فرض إجراءات احترازية في الأماكن العامة ومواقع العمل.

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أوضح المركز في تقريره للأسبوع الممتد من 7 حتى 13 يناير الجاري، أن ازدياد عدد حالات الإصابة في تونس يمثل مصدر قلق كبيرًا لليبيا، مضيفًا أن المؤشرات الليبية للوباء تشير إلى توافق كبير مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم.