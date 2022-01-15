اللافي يصل إلى مطار الأبرق للقاء عقيلة صالح

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إلى مطار الأبرق، ظهر اليوم السبت، في طريقه إلى مدينة القبة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ويأتي اللقاء في ظل بحث البلاد عن حل للخروج من المأزق السياسي الذي بات واقعًا منذ تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا لها في 24 ديسمبر الماضي؛ فيما تطرح مبادرات عديدة للحل، تتراوح بين مد الفترة الانتقالية أو إنهائها قبل منتصف العام الجاري.

- إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

ومقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية الإثنين المقبل في طبرق، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق الخميس الماضي؛ فيما لم يعلن عن جدول أعمالها.

والأحد الماضي عاد عقيلة صالح إلى ممارسة عمله على رأس المجلس بعد إجازة، لم يعلن عنها رسميا، بدأها في أكتوبر 2021 لترشحه في الانتخابات الرئاسية.