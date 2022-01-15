الدبيبة يشارك في ختام ملتقى تدريب الأطباء الشباب (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في فعاليات اليوم الختامي للملتقى التدريبي الثاني للأطباء الشباب بأحد فنادق طرابلس، اليوم السبت.

وقال الدبيبة إنه من المهم عقد هذه الملتقى الغائب منذ 28 عامًا، وخاصة في مجال الصحة التي تحتاج لأفكار شبابية عملية جديدة، مشيرًا إلى ضرورة أن يعقد الملتقى سنويًا وفي مدن مختلفة.

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الملتقى نظَّمته وزارة الشباب، وشارك في فعاليات يومه الختامي وزيرا الإسكان والتعمير والشباب، ووزير الدولة للشؤون السياسية، ووكيل وزارة الشباب.

جانب من مشاركة الدبيبة في اليوم الختامي لملتقى شباب الأطباء بطرابلس، 15 يناير 2022. (منصة حكومتنا).

جانب من مشاركة الدبيبة في اليوم الختامي لملتقى شباب الأطباء بطرابلس، 15 يناير 2022. (منصة حكومتنا).

جانب من مشاركة الدبيبة في اليوم الختامي لملتقى شباب الأطباء بطرابلس، 15 يناير 2022. (منصة حكومتنا).

جانب من مشاركة الدبيبة في اليوم الختامي لملتقى شباب الأطباء بطرابلس، 15 يناير 2022. (منصة حكومتنا).

جانب من مشاركة الدبيبة في اليوم الختامي لملتقى شباب الأطباء بطرابلس، 15 يناير 2022. (منصة حكومتنا).

جانب من مشاركة الدبيبة في اليوم الختامي لملتقى شباب الأطباء بطرابلس، 15 يناير 2022. (منصة حكومتنا).