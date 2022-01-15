الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وتكون الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• رياح شمالية غربية إلى غربية على أغلب الساحل، بينما تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على ساحل سرت سرعتها بين 10 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و1.75 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و17 درجة مئوية.