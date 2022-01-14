الدبيبة يفتتح المرحلة الثانية من طريق عين زارة -وادي الربيع

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من طريق عين زارة -وادي الربيع.

وقال الدبيبة، خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المرحلة الثانية من الطريق، سيكون لها دور مهم في تخفيف الازدحام الذي كان يعاني منه أهالي المنطقة منذ فترة طويلة.

ولفت إلى أنه منذ تسلمه مهام الحكومة، عمل على «التحول من الدمار إلى البناء ومن الحرب إلى السلام»، والبدء في مرحلة الإعمار مهما كانت الخطوات بسيطة في عين البعض.

وتابع «بالنظر إلى حجم الدمار والحروب التي مرت بها البلاد، فإن أي فرصة لتعزيز توجهنا نحو التنمية وعودة الحياة سنقوم بمشاركتها ونحتفي بها مع أبناء وطننا».

وفي 7 يناير الحالي، أعلن الدبيبة، الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية لطريق «عين زارة- وادي الربيع»، مضيفا أن المشروع دُشن بإشراف جهاز مشروعات المواصلات، وتنفيذ مشترك من شركة الأشغال العامة وشركة أشغال تونس.

وتابع أن هذه خطوات أولى فقط في مشروع عودة الحياة لليبيا، «التي سنتشارك جميعا إنجاز باقي خطواتها قريبا».

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في وقت سابق من اليوم، افتتح الدبيبة، دار الوفاء لرعاية العجرة والمسنين بعد اكتمال أعمال المرحلة الأولى من الصيانة وإعادة التأهيل.

جاء ذلك خلال زيارة للدبيبة للاطلاع على الصيانة الأولى للدار منذ ما يزيد على العقدين، حيث استمع إلى ملاحظات نزلاء وموظفي الدار على أعمال التطوير، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

افتتاح المرحلة الثانية من طريق عين زارة -وادي الربيع, 14 يناير 2022. (صفحة الدبيبة على فيسبوك)

افتتاح المرحلة الثانية من طريق عين زارة -وادي الربيع, 14 يناير 2022. (صفحة الدبيبة على فيسبوك)

افتتاح المرحلة الثانية من طريق عين زارة -وادي الربيع, 14 يناير 2022. (صفحة الدبيبة على فيسبوك)