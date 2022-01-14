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اللافي يؤكد لنورلاند على ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم ووعاء زمني محدد للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يناير 2022, 09:28 مساء
اللافي يؤكد لنورلاند على ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم ووعاء زمني محدد للانتخابات
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند. (المجلس الرئاسي)
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أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، للمبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «على ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم، ووعاء زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي ناقش خلال اتصال هاتفي مع نورلاند، اليوم الجمعة، مسار العملية الانتخابية في ليبيا، وأكد له أنه يعول «على مجلس النواب للدفع بهذا المسار إلى الأمام، بما يلبي طموح الشعب الليبي، ووفق آلية من النزاهة والشفافية، تقبل بنتائجها جميع الأطراف».

من جانبه أكد ‏السفير الأميركي «أن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي».

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وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» أنه ناقش مع اللافي الخطوات التالية في العملية الانتخابية، مشددا على أنها تعتمد على «القادة الليبيين».

وأجرى المبعوث الأميركي اليوم اتصالا هاتفيا آخر مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وناقش معه مسار الانتخابات والوضع في جنوب ليبيا.

كما أجرى نورلاند خلال الأيام الماضية محادثات مع كل من القائم بالأعمال الروسي لدى ليبيا جمشيد بولتايف، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وركزت محادثات المبعوث الأميركي على دعم الجهود الرامية لتمكين الليبيين من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق، وذلك بعد تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

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