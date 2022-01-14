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مؤسسة النفط: 21 مليار و555 مليون دولار إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام 2021

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يناير 2022, 09:05 مساء
مؤسسة النفط: 21 مليار و555 مليون دولار إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام 2021
محطة الفارغ التابعة لشركة الواحة للنفط، 13 نوفمبر 2021. (الشركة)
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام 2021 وصلت إلى 21 مليار و555 مليون دولار، و30 مليون يورو، في حين سجلت الإتاوات والضرائب منذ رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر من العام 2020 وحتى 31 ديسمبر 2021 مبلغا قدره مليارين و276 مليون دولار.

وأضاف المؤسسة في بيان أصدرته، مساء اليوم الجمعة، أنها حققت إيرادات بلغت 23 مليار و718 مليون دولار، و33.157 مليون يورو خلال الفترة «من رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2021»، وذلك جراء تحفظها على الإيرادات ما أدى إلى «فائض في الدخل» خلال تلك الفترة.   

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط إيداع مليارين و276 مليون دولار في حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي ، على أن تحتجز الإتاوات والضرائب في القادم من الشهور لمصفاة الجنوب ومشاريع البنية التحتية وفق قرارات مجلس الوزراء بالخصوص.

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ونبهت المؤسسة إلى أن «الإيرادات لا تتضمن قيمةً شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري ويتم تحميل قيمتها على الشركة العامة للكهرباء»، كما نبهت أيضا إلى أن الإيرادات «لا تتضمن قيمة تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية ويتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا».

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ختام بيانها أنها ستواصل «الإعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، وذلك تماشياً مع مبادئها بالإفصاح والشفافية الذي لطالما دأبت في انتهاجه منذ يناير 2018 وواصلت العمل به إلى يومنا هذا».

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