وليامز تبحث في تركيا تطورات العملية السياسية والانتخابية بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، نائب وزير الخارجية التركية سادات أونال، والمبعوث الخاص والمبعوث الخاص «كان ديزدار»، تطورات العملية السياسية والانتخابية في ليبيا.

وأوضحت وليامز، خلال تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر»، إن المحادثات التي جرت خلال زيارتها للعاصمة التركية أنقرة، كانت «مثمرة للغاية»

ولفتت إلى أنها اتفقت مع الطرفين، على أهمية وجود «دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا»، يبني على التقدم المحرز في الحوار الليبي الداخلي المستمر.

وتابعت أن المباحثات شددت على ضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية «من أجل الصالح العام للبلاد».

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الخميس، أكدت وليامز، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل يونيو المقبل، إلى أن«لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب تخوض مشاورات مع ممثلين للفئات المختلفة بالمجتمع الليبي، ومن المنتظر أن تجتمع في 24 و25 يناير الجاري بأعضاء البرلمان في طبرق، بغية تحديد طريقة المضي قدمًا والخطوات المقبلة بصورة رسمية، بشأن العملية الانتخابية.

وتحدثت وليامز،في تصريحات لقناة «فرانس 24»، عن مشاورات خاصة أجرتها منذ الأسبوع الأول من ديسمبر لكافة الأطراف والمناطق، لافتة إلى أن خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن والملتقى الوطني يستمر مفعولها ساريًا حتى يونيو المقبل، و«الذي يجب أن تتم الانتخابات قبل انتهاء هذه الخارطة»، على حد تعبيرها.