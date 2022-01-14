في اتصال هاتفي مع الكوني.. نورلاند يستعجل الانتخابات لتمكين «حكومة موحدة» من العمل لصالح الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

استعجل المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إجراء الانتخابات في ليبيا «حتى تتمكن حكومة وطنية موحدة من العمل لصالح جميع المواطنين الليبيين»، مجددا التأكيد على دعم بلاده لهذا المسار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السفير ريتشارد نورلاند، الجمعة، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني.

وأكد نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»: «دعم الولايات المتحدة لمسار الانتخابات ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وأضاف نورلاند في تغريدة ثانية للسفارة، قائلا: «تحدثنا أيضًا عن الجنوب، حيث يشكل انعدام الأمن والفقر سببًا آخر لضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن حكومة وطنية موحدة من العمل لصالح جميع المواطنين الليبيين».

- نورلاند: أميركا تدعم اتباع مسار يؤدي لانتخابات حرة ضمن الإطار الزمني لخارطة الطريق

وأجرى المبعوث الأميركي اليوم اتصالا هاتفيا آخر مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، وناقش معه الخطوات التالية للعملية الانتخابية التي تعتمد على القادة الليبيين.

وأكد نورلاند للافي أن «الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي» وفق تغريدة للسفارة الأميركية.

وأجرى نورلاند خلال الأيام الماضية محادثات مع كل من القائم بالأعمال الروسي لدى ليبيا جمشيد بولتايف، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وركزت محادثات المبعوث الأميركي على دعم الجهود الرامية لتمكين الليبيين من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق، وذلك بعد تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.