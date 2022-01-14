الدبيبة يوجه بصيانة جميع دور الرعاية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بإجراء الصيانة والتجهيز اللازم لجميع دور الرعاية بجميع المدن الليبية وإعطائها الأولوية ضمن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية للعام 2022.

جاء ذلك في كتاب من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، حسب ما نشره المكتب الإعلامي للدبيبة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وافتتح الدبيبة اليوم، دار الوفاء لرعاية العجرة والمسنين، بعد اكتمال أعمال المرحلة الأولى من صيانته وإعادة تأهيله، وهي الصيانة الأولى للدار منذ أكثر من العقدين.

واستمع الدبيبة إلى ملاحظات نزلاء وموظفي الدار على أعمال التطوير.