الدبيبة يوجه وزير الداخلية بتطوير المنظومات العاملة بالمنافذ البرية والجوية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات إلى وزير الداخلية بضرورة تطوير المنظومات العاملة بالمنافذ البرية والجوية والتنسيق مع الشركة العامة للبريد والاتصالات والمعلوماتية وموافاته بتقرير تفصيلي بالخصوص.

جاء ذلك في كتاب وجهه وير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إلى وزير الداخلية، ونشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وأشار جمعة في كتابه إلى زيارة الدبيبة إلى بلدية نالوت أمس الخميس واجتماعه بالمجلس البلدي وعدد من ممثلي القطاعات العامة في البلدية ضمن برنامج الزيارة، وجولته التفقدية بمعبر وازن الحدودي واطلاعه على سير العمل بالمنفذ.

- الدبيبة يزور معبر وازن الحدودي مع تونس

ونقل جمعة في كتابه إلى وزير الداخلية إشادة الدبيبة بالوزارة والعاملين بمنفذ وازن من أفراد لمهنيتهم في أداء أعمالهم المكلفين بها بالمنفذ.

وأجرى الدبيبة، أمس الخميس، زيارة إلى معبر وازن الحدودي مع تونس بعد زيارته إلى مدينة نالوت واجتماعه بعميد وأعضاء المجلس البلدي وممثلي القطاعات العامة وعدد من عمداء البلديات والقيادات المحلية في المنطقة.

وخلال الزيارة، طالب الدبيبة وزير الداخلية اللواء، خالد مازن، بضرورة الاهتمام بمعبر وازن الحدودي وبعناصر الأمن العاملين فيه وتوفير احتياجاتهم من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم وتقديم الخدمات المعنيين بها للمسافرين.