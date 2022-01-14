Atwasat

الدبيبة يطالب صندوق الإنماء الاقتصادي بإعداد موقف فني ومالي حول مصنع أسمنت نالوت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يناير 2022, 06:17 مساء
الدبيبة يطالب صندوق الإنماء الاقتصادي بإعداد موقف فني ومالي حول مصنع أسمنت نالوت
زيارة الدبيبة التفقدية لمصنع أسمنت نالوت، الخميس 13 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مدير صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بضرورة إعداد موقف فني «حول المعدات والآلات» وموقف مالي «حول ما جرى صرفه والاعتمادات المستندية المفتوحة» بخصوص مشروع إنشاء مصنع أسمنت نالوت.

جاء ذلك في كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى مدير صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتاريخ أمس الخميس، 13 يناير، ونشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من زيارته إلى موقع المشروع المتوقف عن التنفيذ منذ العام 2010 رغم وجود المعدات كافة.

وشدد جمعة في كتابه إلى مدير صندوق الإنماء الاجتماعي على ضرورة أن يكون إعداد الموقف الفني والمالي معزز بتوصيات مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بهدف تفعيل المشروع وعدم استمرار الوضع كما هو عليه.

- الدبيبة يتفقد موقع تنفيذ مشروع مصنع أسمنت نالوت

يأتي الإعلان عن هذه الخطوة، بعد يوم من زيارة الدبيبة إلى موقع تنفيذ مشروع مصنع أسمنت نالوت الذي يقع على بعد 20 كلم جنوب المدينة الواقعة غرب ليبيا، للاطلاع على الخطوات العملية المتخذة للبدء في تنفيذه.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن مشروع تنفيذ مصنع أسمنت نالوت مستهدف ضمن خطة «عودة الحياة» بعد توقف كافة الأعمال والعقود منذ سنة 2011، لما له من أهمية كبيرة لتنمية المنطقة الواقع في نطاقها وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ويقع المصنع على مساحة تقدر بـ75 هكتارا، وهو تابع للشركة الوطنية لصناعة مواد البناء الحاضنة والمملوكة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومن المخطط أن تبلغ طاقة المصنع الإنتاجية 1.5 مليون طن سنويا، بحسب الحكومة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية
مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»

مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011

بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011
روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة

روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة
الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»

الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة

كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة
حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا

حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية

هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة

كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟

لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة

تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك

برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة

كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على ...
الدبيبة يشارك في ختام ملتقى تدريب الأطباء الشباب (صور)
الدبيبة يشارك في ختام ملتقى تدريب الأطباء الشباب (صور)
اللافي يصل إلى مطار الأبرق للقاء عقيلة صالح
اللافي يصل إلى مطار الأبرق للقاء عقيلة صالح
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة الهجرة غير النظامية
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة الهجرة غير...
دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة وتعافي 11
دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة وتعافي 11
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد «دمى»
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد ......
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
المزيد
انخفاض الدولار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية
انخفاض الدولار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية...
وزير الصحة يوجه برفع درجة الجهوزية والاستجابة في مراكز العزل
وزير الصحة يوجه برفع درجة الجهوزية والاستجابة في مراكز العزل...
تدشين منظومة جديدة للتراخيص في الجفارة غدا
تدشين منظومة جديدة للتراخيص في الجفارة غدا...
دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة وتعافي 11
دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة ......
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة الهجرة غير النظامية
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط