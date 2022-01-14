بسبب الأمطار.. احتراق كابينة كهرباء تغذي عمارات 600 شقة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تعرضت كابينة محول الكهرباء المغذي لحي عمارات 600 وحدة سكنية بسرت، لاحتراق كامل.

الكابينة احترقت مع سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار هائلة على المنطقة، تسببت في إطفاء الكهرباء على عدة عمارات سكنية.

وفي وقت سابق من اليوم، اشتكى عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مما وصفه بـ«التهميش» الذي تعانيه المدينة، وغياب مشاريع إعادة الإعمار، منتقدًا عدم تقيد المسؤولين بتعهداتهم بشأن تخصيص تعويضات لأصحاب المساكن المدمرة منذ العام 2016.

- عميد سرت يشتكي من «تهميش» المدينة وغياب مشاريع إعادة الإعمار

واختص المعداني في تصريح صحفي، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بشكواه وقال إنهما «همشا سرت وتناسياها نهائيًا»، بينما تخصص الحكومة مبالغ مالية كبيرة ويزور مسؤولوها من حين لآخر مناطق ومدن في الغرب والجنوب، في حين تسقط سرت من الصورة، وفق قوله.