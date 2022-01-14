الزناتي يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الصحي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين.

كما بحث الاجتماع الذي عُقد أمس الخميس، رفع مستوى الخدمات بالقطاع الصحي في ليبيا، وتحسين قدرات العناصر الطبية والطبية المساعدة، وفق بيان لوزارة الصحة الخميس.

وأكد بوتشينو، حرص بلاده، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح المجال التدريبي للكوادر الطبية، ودعم القطاع الصحي في ليبيا.

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والأربعاء، ناقش الزناتي مع مدير إدارة المشروعات سامي الشعاف، كيفية التغلب على توقف تنفيذ مشاريع التنمية الطبية في ليبيا.

وقالت الوزارة إن الاجتماع تناول الخطة السنوية لوزارة الصحة ومشاريع التنمية لسنة 2022، وذلك مع توقف هذه المشاريع لسنوات، «نظرًا لعدم إحالة المخصصات المالية للوزارة».

وزير الصحة علي الزناتي، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو, (وزارة الصحة)

وزير الصحة علي الزناتي، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو, (وزارة الصحة)