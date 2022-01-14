الدبيبة يوجه وزير الصحة بتكليف لجنة لمتابعة أوضاع القطاع في بلدية نالوت

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات إلى وزير الصحة بتكليف لجنة من مديري الإدارات بالوزارة لزيارة بلدية نالوت والوقوف على جميع الملاحظات الواردة من البلدية بشأن القطاع، مطالبا بإعداد تقرير تفصيلي لعرضه عليه خلال أسبوع.

جاء ذلك في كتاب وجهه وير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إلى وزير الصحة، ونشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

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وأشار جمعة في كتابه إلى زيارة الدبيبة إلى بلدية نالوت أمس الخميس واجتماعه بالمجلس البلدي وعدد من ممثلي القطاعات العامة في البلدية ضمن برنامج الزيارة، التي شارك خلال الدبيبة في الاحتفال برأس السنة الأمازيغية وأجرى جولة تفقدية بعدد من المرافق العامة في البلدية.

وأوضح جمعة في كتابه أن غالب محاور النقاش خلال اجتماع الدبيبة مع مسؤولي بلدية نالوت تركزت حول المستشفى المركزي وترفيع عدد من المراكز الصحية واستكمال عدد من المشروعات التابعة لوزارة الصحة في البلدية.