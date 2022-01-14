«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة على ساحل طرابلس، الجمعة، ورياح شمالية غربية على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار على ساحل درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- لا زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من الساحل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

- رياح بحرية إلى شمالية شرقية على ساحل زواره وطرابلس، وتكون غربية إلى شمالية غربية على ساحل الخمس ومصراتة، بينما تكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على ساحل سرت تتحول إلى شمالية غربية ظهر الغد على معظم الساحل سرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل، الجمعة، إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.75 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.