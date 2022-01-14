الدبيبة يفتتح دار الوفاء لرعاية العجزة بعد صيانتها (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، دار الوفاء لرعاية العجرة والمسنين بعد اكتمال أعمال المرحلة الأولى من الصيانة وإعادة التأهيل.

جاء ذلك خلال زيارة للدبيبة للاطلاع على الصيانة الأولى للدار منذ ما يزيد على العقدين، حيث استمع إلى ملاحظات نزلاء وموظفي الدار على أعمال التطوير، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

- الدبيبة: وزارة الصحة في فوضى عارمة وإداراتها ترفض التغيير

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والأربعاء، قال الدبيبة إن وزارة الصحة «بشكل أو بآخر في فوضى عارمة»، متهمًا إداراتها بـ«رفض التغيير»، لافتًا إلى أن القطاع يعاني «من تردي في مستوى الخدمات ويأن من الفساد».

وأوضح الدبيبة خلال كلمته أمام مسؤولي جهاز الإمداد الطبي، أن الجهاز يعاني من هذا الوضع ومن الإجراءات المعقدة بالوزارة للحصول على الإمدادات الطبية لتوزيعها على المرافق الصحية، مشيرًا إلى أن هناك أدوية يجري استيرادها دون داعي، وأخرى يجري إعدامها بالمستشفيات بعد انتهاء صلاحياتها وأخرى تتكدس لدى المستشفيات دون استخدام أو إعادة التوزيع لمناطق أخرى تحتاجها.

الدبيبة يفتتح دار الوفاء لرعاية العجزة بعد صيانتها، 14 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

الدبيبة يفتتح دار الوفاء لرعاية العجزة بعد صيانتها، 14 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

الدبيبة يفتتح دار الوفاء لرعاية العجزة بعد صيانتها، 14 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

الدبيبة يفتتح دار الوفاء لرعاية العجزة بعد صيانتها، 14 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

الدبيبة يفتتح دار الوفاء لرعاية العجزة بعد صيانتها، 14 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

الدبيبة يفتتح دار الوفاء لرعاية العجزة بعد صيانتها، 14 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)