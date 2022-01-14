765 إصابة جديدة و6 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 765 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وست حالات وفاة و523 حالة شفاء، و131 حالة حرجة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «613»، إنه تسلم، الخميس، 5838 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 5073 عينة، و765 عينة بنسبة 13% من إجمالي العينات.

وفي المجموع، سجلت ليبيا منذ ظهور الوباء فيها مارس 2020، 396 ألفًا و452 حالة إصابة، بينها 383 ألفًا و603 شفاء، و7021 نشطة، و5828 وفاة.

وتلقى مليون و956 ألفًا و378 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء، فيما تلقى الجرعة الثانية 933 ألفًا و733 شخصًا. أما بالنسبة للجرعة الثالثة التعزيزية فقد حصل عليها 2609 أشخاص.