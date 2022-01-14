«الأرصاد»: طقس بارد مع أمطار رعدية على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء باردة على معظم أرجاء البلاد، مع فرصة لسقوط أمطار رعدية، مساء الجمعة، على مناطق الشمال الغربي تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة :

- حالة السماء: فرصة سقوط أمطار رعدية مساء اليوم مصحوبة بنزول حبات البرد، ومتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا ما يتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، مع احتمال بسيط لتساقط الثلج على بعض المرتفعات الجبلية.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز ثماني درجات على المرتفعات الجبلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة :

- حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة، غدًا، خاصة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتنشط اليوم وغدًا على أقصى الساحل الشرقي.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز ثماني درجات على الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة :

- حالة السماء: السماء مغطاة جزئيًا تتكاثر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية.