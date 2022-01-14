«مكافحة الأمراض» يدعو إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية بالمنافذ

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، مديري وحدات الرقابة الصحية الدولية بالمنافذ في عموم ليبيا إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحقق من المستندات الصحية الخاصة بالمسافرين (القادمين والمغادرين) بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنافذ.

وقال السائح في خطاب وجهه إلى مديري وحدات الرقابة الصحية الدولية بالمنافذ، الخميس، إن دعوته تأتي في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الدول المجاورة إلى ليبيا، مؤكدًا أن خطر الجائحة لا يزال قائمًا ويهدد المجتمع ما يستدعي عدم التوقف والاستمرار في الكشف عن الحالات بين المسافرين.

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وحتى الخميس، بلغ عدد الإصابات بفيروس «كورونا» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 395 ألفًا و687 حالة، منها 6785 حالة نشطة، بينما تعافى 383 ألفًا و80 حالة، وسُجلت 5822 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

ونهاية ديسمبر، أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض السلطات الليبية بضرورة فرض إجراءات احترازية إضافية على القادمين من مالطا، مبررًا ذلك بدخول مالطا في موجة رابعة للوباء «قد تكون» مرتبطة بانتشار المتحور «أوميكرون».