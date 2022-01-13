في العدد 321: انتخابات بلا موعد.. وصمود في وجه «أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس، العدد «321 » من جريدة الوسط، وتصدرت صفحته الأولى قصة مفصلة عن مستقبل البلاد السياسي، في ظل عدم الاستقرار على تحديد موعد منظور لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية حسب خارطة الطريق، وجاءت القصة الرئيسية بعنوان «هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات».

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعا رئيسيا بعنوان «إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء المتنازعين على السلطة».

منصة إلكترونية تعليمية لحقوق الإنسان

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع يضم مستجدات أزمة الكتاب المدرسي، إضافة إلى تدشين المنصة التعليمية لحقوق الإنسان الموجهة للطلاب والمعلمين، وجاء بعنوان رئيسي «إطلاق المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان». أما الصفحة الخامسة، فيتصدرها تقرير موسع يرصد الوضع الوبائي في ليبيا وجاء تحت عنوان رئيسي «ليبيا تصمد في وجه أوميكرون دون إغلاق والوضع الوبائي مستقر». أيضا تضم الصفحة موضوعا مترجما عن كواليس الفريق الذي يصنع مستقبل سيف الإسلام القذافي.

جنيف محطة تدفئة أم شرارة حريق؟

وفي الشأن العربي والدولي نطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير يتابع تطور العلاقات بين واشنطن وموسكو وجاء بعنوان «العلاقات الأميركية ـ الروسية.. جنيف محطة تدفئة أم شرارة حريق؟». وعلى صدر الصفحة السابعة نطالع تقريرا يرصد مستجدات الأزمة في السودان، وجهود المبعوث الأممي فولكر بيرثس، وجاء بعنوان «بيرثس يضع الأزمة السودانية أمام امتحان الفرصة الأخيرة».

الطقس يقلص إنتاج النفط الليبي

ومن الأحوال العربية والعالمية إلى مستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي، وبعد توقف التصدير من ميناء السدرة الليبي، نقرأ في الصفحة الثامنة تقريرا موسعا بعنوان «إنتاج النفط يتعثر مجددا بفعل الطقس السيئ وتهالك البنى التحتية»؟ أما الصفحة التاسعة فيتصدرها تقرير عن مستقبل اقتصاد العالم، وجاء بعنوان «البنك الدولي يرسم توقعات غير متفائلة للاقتصاد العالمي في 2022».

صفحة جديدة تتابع أخبار البلديات الليبية

ويشهد العدد ظهور صفحة جديدة، وتعنى بأخبار وهموم البلديات الليبية، ويتصدرها موضوع عن بلدية بني وليد بعد ارتفاع الإصابات بمرض اللشمانيا في المدينة، وجاء تحت عنوان «بني وليد معقل مرض اللشمانيا إلى متى؟ وذلك في الصفحة الثانية عشرة.

بللو يتحدث عن تجربته الشعرية

وتتصدر صفحة الثقافة والفن تغطية لندوة تحدث فيها الشاعر الليبي أحمد بللو، وجاءت بعنوان على لسانه يقول «الأم هي الدائرة الأولى التي تشكلت فيها رؤيتي الشخصية للعالم». كما تضم الصفحة نفسها أخبار الفنانين الليبيين والعرب.

الإنذار الأخير إلى كليمنتي

وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة عديد الموضوعات وأبرزها موضوع، عن الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة، وجاء تحت عنوان «إنذار لـ كليمنتي قبل المعترك الأفريقي الجديد في كوت ديفوار 2 ».وتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع يرصد التغيرات المفاجئة للأجهزة الفنية بعدد من الأندية الليبية، وجاء بعنوان «الاتحاد والأهلي طرابلس يوجهان ضربة إيطالية - فرنسية».

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