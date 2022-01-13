سرقة 2550 متر أسلاك كهرباء بإدارتي توزيع الجفارة وقصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الخميس، سرقة 2550 مترا من أسلاك الكهرباء في ثلاث مناطق بإدارتي توزيع الجفارة وقصر بن غشير، وذلك ضمن التعديات المتواصلة التي تتعرض لها مكونات الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه جرى سرقة مسافة 450 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط المشتل من 30 مفرق الزهراء بدائرة توزيع الزهراء بإدارة توزيع الجفارة ، وسرقة 1200 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الفروسية من محطة 30 المنارة، وكذلك سرقة 900 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الهواري من محطة 30 المنارة بدائرة توزيع قصر بن غشير.

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والخميس الماضي، جددت الشركة العامة للكهرباء مناشدتها لكافة الجهات الاعتبارية، مطالبة إياها بضرورة التدخل العاجل واتخاذ موقف حازم للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة إن الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية «ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وتتسب تلك الأعمال غير المسؤولة في إلحاق الضرر بمصالح المواطنين، وتراجع مستوى أداء الشبكة العامة والتأثير على معنويات العاملين بقطاع الكهرباء، فضلا عن التكاليف والخسائر المادية المضاعفة».