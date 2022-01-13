عقيلة يدعو النواب لجلسة رسمية في طبرق الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس، أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل في طبرق، وفق الناطق باسم «النواب» عبدالله بليحق.

ولم يحدد بليحق جدول أعمال الجلسة المقبلة.

ويوم الأحد عاد عقيلة صالح إلى ممارسة عمله على رأس المجلس بعد إجازة، لم يعلن عنها رسميا، بدأها في أكتوبر 2021 لترشحه في الانتخابات الرئاسية، وفق ما أكد عضوا مجلس النواب، عبدالهادي الصغير، وإبراهيم الدرسي.

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ويوم الخميس الماضي، طالب مجلس النواب بتكاتف جميع الجهود، خلال هذه المرحلة، مؤكدا عزمه «التصدي لكل التحديات الجسام التي تمر بها البلاد رغم خطورة المرحلة». جاء ذلك في بيان للناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الذي طلب من «الأطراف كافة تكاتف الجهود ودعم مجلس النواب، وتغليب مصلحة الوطن والشعب الليبي في تحقيق إرادته للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار».