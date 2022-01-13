Atwasat

«ناتو»: التدخل في ليبيا كان مبادرة أوروبية بدعم أممي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يناير 2022, 08:14 مساء
«ناتو»: التدخل في ليبيا كان مبادرة أوروبية بدعم أممي
أمين حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

لا تزال قضية تدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليبيا إبان ثورة 2011 شاغلا للمسؤولين في الحلف، فقد برأ الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ التكتل من التورط بشكل أحادي في التدخل العسكري في ليبيا بغرض إزاحة النظام السابق للعقيد معمر القذافي.

وردا على اتهامات روسيا المتكررة بأن هناك دولا جرت إزاحة قادتها من السلطة أو حتى قتل قادتها بسبب تدخل الحلف، أوضح ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء، في ختام اجتماع لمجلس «روسيا- ناتو» في بروكسل أن ما حدث في ليبيا كان «تفويضا واضحا من الأمم المتحدة»، وفق ما نشر الموقع الإلكتروني للحلف.

طلب أوروبي وتفويض من الأمم المتحدة
وأضاف: «أذكركم أنه في البداية، كانت مبادرة أوروبية، وبعد مرور بعض الوقت، طلب الحلفاء الأوروبيون المساعدة من ناتو، ثم دخل الحلف ودعم الحلفاء الأوروبيين في جهودهم في ليبيا»، معتبرا أنه في النهاية استند إلى تفويض الأمم المتحدة.

«ناتو» جاهز لمساعدة ليبيا في بناء مؤسسات دفاعية وأمنية بشرط
كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟
أوباما: أسوأ أخطائي عدم التخطيط لما بعد التدخل في ليبيا
معهد أميركي: بايدن بحاجة إلى التنصل من إرث سياسة أوباما في حالة ليبيا

وبعد مرور 11 سنة على التدخل العسكري الذي بدأ في مارس 2011، بتعاون من كندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى غاية 31 أكتوبر من العام ذاته، لا يزال يشهد هذا التدخل إدانات واسعة من طرف روسيا ودول أفريقية تشكو من تسببه في تداعيات أمنية على استقرارها.

كما راجعت قوى غربية مواقفها لاحقا بشأن أخطاء ارتُكبت عقب شن التحالف العسكري هجمات جوية بدعوى حماية المدنيين من «مجازر» ارتكبها نظام معمر القذافي لقمع المحتجين.

اعترافات غربية بخطأ التدخل في ليبيا 
وفي أكتوبر الماضي، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«خطأ باريس» في التدخل العسكري في ليبيا، قائلًا إن بلاده تدخلت «دون أخذ رأي الشعب الليبي بعين الاعتبار».

وقال الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما إنه «ارتكب أسوأ خطأ» عندما لم يضع خطة لمرحلة ما بعد سقوط القذافي وذلك في حوار مع قناة «فوكس نيوز» أذيع في العام 2016.

وأقر أوباما مرارا بأنه كان في إمكان الولايات المتحدة وحلفائها القيام بالمزيد بعد التدخل في ليبيا، حيث شن تحالف بقيادة فرنسا وبريطانيا انضم إليه لاحقا حلف شمال الأطلسي، غارات جوية.

وفي 2016 أيضا، انتقد تقرير للجنة الشؤون الخارجية البريطانية، رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بشدة «لأنه استند إلى افتراضات خاطئة» للتدخل عسكريا في ليبيا، معتبرا أنه كان عليه السعي للبحث عن حل سياسي يحمي المدنيين، عوضا عن التدخل العسكري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية
مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»

مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011

بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011
روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة

روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة
الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»

الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة

كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة
حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا

حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية

هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة

كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟

لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة

تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك

برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة

كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على ...
الدبيبة يشارك في ختام ملتقى تدريب الأطباء الشباب (صور)
الدبيبة يشارك في ختام ملتقى تدريب الأطباء الشباب (صور)
اللافي يصل إلى مطار الأبرق للقاء عقيلة صالح
اللافي يصل إلى مطار الأبرق للقاء عقيلة صالح
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة الهجرة غير النظامية
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة الهجرة غير...
دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة وتعافي 11
دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة وتعافي 11
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد «دمى»
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد ......
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
المزيد
انخفاض الدولار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية
انخفاض الدولار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية...
وزير الصحة يوجه برفع درجة الجهوزية والاستجابة في مراكز العزل
وزير الصحة يوجه برفع درجة الجهوزية والاستجابة في مراكز العزل...
تدشين منظومة جديدة للتراخيص في الجفارة غدا
تدشين منظومة جديدة للتراخيص في الجفارة غدا...
دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة وتعافي 11
دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة ......
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة الهجرة غير النظامية
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط