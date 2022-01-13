تجهيز غرفة عمليات متكاملة وأخرى للإيواء بمركز سرت لعلاج الأورام

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مصادر طبية بمركز سرت لعلاج الأورام، الخميس، استكمال تجهيز غرفة العمليات المتكاملة بالمركز بعد توفير جميع الإمكانات والمعدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات بالمركز للمرة الأولى، إضافة إلى تجهيز غرف أخرى للإيواء بالمركز.

وأفاد قسم الإعلام بمركز سرت لعلاج الأورام «بوابة الوسط» بأنه جرى الانتهاء من تجهيز غرف الإيواء الخاصة بالمرضى في المركز وتوفير كافة الإمكانات بسعة 25 سريرا طبيا، إضافة إلى تجهيز غرفة للكشف بالمنظار الطبي.

وأكد المصدر إجراء أولى عمليات المناظير بحضور أستاذ الجراحة العامة الدكتور محمد عزيز، واستشاري الجراحة العامة الدكتور خالد غريب، والأخصائي خليفة السيوي، ومدير مركز سرت لعلاج الأورام وأستاذ التخدير الدكتور جمعة رجيل.

وأشار المصدر إلى استقبال 8 حالات للكشف بالمناظير، منوها بأن إجراء العمليات الجراحية بمركز علاج الأورام في سرت سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.