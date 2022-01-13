الأداء الأسبوعي للعملات الدولية مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباين أداء العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية هذا الأسبوع.

تراجع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الرسمية، الخميس، مقارنة مع سعر الأحد. وانخفض متوسط سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا إلى 4.57 دينار من 4.58 دينار حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.26 مقابل 6.23 دينار، واليورو إلى 5.23 دينار عند 5.21 دينار. وبالنسبة للعملات العربية، فقد حافظ الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار التونسي على مستوى 1.22 دينار، و1.25 دينار، و1.59 دينار على الترتيب. ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار، والليرة التركية التي سجلت 0.33 دينار.

وفي السوق الموازية هبط متوسط سعر صرف الدولار قرشًا خلال تعاملات، الخميس، في السوق الموازية، مسجلًا 4.98 دينار مقارنة بـ4.95 دينار الأحد. وارتفع سعر اليورو إلى 5.52 دينار مقابل 5.50 دينار، فيما هبط سعر الإسترليني إلى 6.60 مقارنة بـ 6.57 دينار المسجل أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما استقرت الليرة التركية عند 0.36 دينار، والدينار التونسي عند 1.72 دينار. وعلى صعيد المعادن النفيسة، هبط سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 209 دنانير مقابل 207 دنانير المسجل، الأحد.