بوشناف يعرض على المنفي خطواته لتفعيل وتنظيم جهاز الأمن الوطني

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

عرض مستشار الأمن الوطني، المستشار إبراهيم بوشناف، على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، الخطوات التي يقوم بها لغرض تفعيل وتنظيم عمل جهاز الأمن الوطني، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف المصدر أن لقاء المنفي وبوشناف الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، تناول عددا من الملفات المتعلقة بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المنفي أكد خلال اللقاء أهمية عمل الجهاز وضرورة تفعيله وتسخير كافة الإمكانات ليقوم بعمله المناط به.

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وعقد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، أمس الأربعاء، اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة خُصِّص «لمناقشة تفعيل جهاز الأمن الوطني»، بمشاركة وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، وشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، عادل جمعة.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن مجلس الأمن الوطني «سيسهم في مناقشة عدد من الملفات السيادية والمهمة»، وأضافت أن الاجتماع تابع أيضا الأوضاع الأمنية في طرابلس، وضرورة حلحلة أي صعوبات تواجه استقرار الأمن بالعاصمة.

وتأسس مجلس الأمن الوطني بموجب القرار رقم (4) لسنة 2007، وكلف مجلس النواب المستشار إبراهيم بوشناف بمنصب مستشار مجلس الأمن الوطني في يونيو 2021.

لقاء المنفي مع مستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف، الخميس 13 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)