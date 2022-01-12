وصول أولى شحنات الكتب المدرسية إلى مخازن «التعليم»

صورة لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثامن، 12 يناير 2022، (مركز المناهج التعليمية)

أعلن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وصول أولى شحنات الكتب المدرسية إلى مخازن وزارة التربية والتعليم.

ونشرت صفحة المركز على موقع «فيسبوك» الأربعاء، صورا لشاحنات محملة بالكتب المدرسية، بالإضافة إلى صور لمقررات عدد من المواد.

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وسبق أن وعدت الوزارة بوصول الدفعة الأولى من الكتب المدرسية إلى المخازن خلال الأسبوع الجاري، وذلك على لسان مدير مركز المناهج التربوية الطاهر حبيب.

في حين، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اعتذاره لكل الطلاب وأولياء الأمور بسبب تأخر توفر الكتاب المدرسي، مؤكدًا ضرورة «طباعة الكتب في ليبيا» كـ«حل جذري» لهذه الأزمة.

ودعا الدبيبة مسؤولي وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماعه معهم أمس الثلاثاء، إلى الجلوس مع الطلبة والاستماع إليهم وأفكارهم، لافتا إلى أنه استمع إلى الطلاب وعدد من المدرسات الذين جلس معهم وقدموا حلولا سريعة لحل أزمة الكتاب المدرسي، منها توزيع كتب العام الماضي.

كتب مادة الكيمياء المقررة على الصف الثاني الثانوي.

الشاحنات المحملة بالكتب لدى وصولها إلى أحد مخازن وزارة التعليم.