مراكز العزل تستقبل 21 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. وشفاء 9 حالات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يناير 2022, 12:55 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020، (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلنت وزارة الصحة دخول 21 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وغادر 9 أشخاص تلك المراكز خلال الفترة نفسها، بعد تعافيهم من المرض، فيما يخضع 100 مصاب للعلاج في العناية الفائقة حاليًا، حسب النشرة الوبائية على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبحسب النشرة الوبائية، بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليونًا و941 ألف شخص، بينما بلغ من تلقوا الجرعتين أكثر من 922 ألفًا.

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 394 ألفًا و470 حالة، منها 6825 حالة نشطة، بينما تعافى 381 ألفًا و840 حالة، وسُجلت 5805 حالات وفاة بالمرض في البلاد.

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