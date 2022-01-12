ضبط تشادي مطلوب في واقعة سطو مسلح بوادي الربيع

المتهم بالسطو على منزل في وادي الربيع، 12 يناير 2022، (مديرية أمن طرابلس)

ضبط أعضاء التحري بمركز شرطة الهضبة شخصا يحمل الجنسية التشادية، مطلوبا في واقعة سطو مسلح بمنطقة وادي الربيع.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ عن سرقة منزله في وادي الربيع، يوم 21 يوليو العام 2020، حيث قال إن شخصين تشاديين، يرتديان زيا عسكريا، اقتحما منزله وكبلوه وأفراد أسرته تحت تهديد سلاح آلي، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن المتهمين سرقا 258 ألف دينار ليبي من المنزل، إضافة إلى مصوغات ذهبية، كما اعتدوا بالضرب على أفراد الأسرة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأخيرا، وردت معلومات إلى أعضاء التحري بالمركز مفادها إقامة أحد المتهمين في منطقة الهضبة، حيث جرى التحري عنه ورصده خلال تجوله في المنطقة، ثم نُصب كمين محكم له.

وتمكن رجال الأمن من ضبطه وإحضاره إلى المركز، حيث تعرف عليه الشاكي، وأدلى الآخر باعترافاته حول الواقعة، وبعدها اتُخذت معه الإجراءات اللازمة، وأُحيل إلى جهات الاختصاص.