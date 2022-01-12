مجلس النواب يصدر قانونا بتمديد سن التقاعد إلى 70 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يناير 2022, 11:54 صباحا
جلسة سابقة لمجلس النواب. (الإنترنت)

أصدر مجلس النواب قانونا بتعديل أحكام الضمان الاجتماعي؛ إذ نص التعديل على تمديد سن التقاعد لتكون على سن 70 عاما، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وحسب نص القانون، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه فإنه «يجوز لمن بلغ سن انتهاء الخدمة أو العمل أن يستمر في الخدمة أو العمل حتى بلوغ سن السبعين عاما ميلادية كاملة، كما يجوز إعادة تعيين من سبق إحالته للمعاش».

واشترط القانون لكل ما تقدم «طلب صاحب الشأن وموافقة جهة العمل واللياقة الصحية مع الالتزام بالشروط الأخرى المقررة قانونا للبقاء في الخدمة أو العمل أو التعيين فيها».

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يشار إلى أن القانون رقم (13) لسنة 1980 أجاز - قبل التعديل - أن يكون سن التقاعد في القانون القديم 65 عاما للرجال.

كما حدد القانون 3 حالات للتقاعد عند سن 60 عاما وهي العاملات من النساء والرجال العاملون في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح، والرجال العاملون في الأعمال العادية وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل بناء على موافقتهم وموافقة الجهات التي يعملون بها.

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