599 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و8 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يناير 2022, 11:11 صباحا
موظفات في حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» بطبرق، 3 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 599 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الثلاثاء، و129 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 632 مصابًا، وتُوفي 8 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 12% من إجمالي 4911 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4312 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 395 ألفًا و69 حالة، منها 6784 حالة نشطة، بينما تعافى 382 ألفًا و472 حالة، وسُجلت 5813 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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