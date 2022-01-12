«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الأربعاء، أن سرعة هذه الرياح ستصل إلى 25 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى أربعة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- ما زالت فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر.