«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يناير 2022, 10:00 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الأربعاء، أن سرعة هذه الرياح ستصل إلى 25 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى أربعة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- ما زالت فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق .
- ارتفاع الموج يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار على الساحل من شحات إلى درنة، ويتراوح بين 1.50 و2.75 متر على باقي الساحل.
- البحر مضطرب على ساحل شحات ودرنة، ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب اضطراب البحر خلال سقوط المطر.

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