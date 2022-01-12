حبس 6 مسؤولين وموظفين بمصرف الجمهورية بتهمة اختلاس 600 ألف يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يناير 2022, 01:57 صباحا
صورة أوراق نقدية عرضتها صفحة مكتب النائب العام في مقطع مصور على فيسبوك

أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحبس 6 مسؤولين وموظفين بمصرف الجمهورية فرع زوارة، بتهمة اختلاس 600 ألف يورو جرى إيداعه في خزينة المصرف.

وفي التفاصيل، قال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن النيابة أجرت تحقيقاتها في مواجهة مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة، وسلفه، ورئيس قسم الخزينة، وثلاثة موظفين في المصرف، بعد استيفاء إجراءات الاستدلال معهم من قبل مأمور الضبط القضائي التابع لمكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية.

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وأضاف البيان أن نيابة العجيلات الابتدائية باشرت إجراءات التحقيق مع المتهمين في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره 600 ألف يورو، جرى إيداعه في خزينة المصرف، إنفاذاً لأمر النيابة العامة الصادر بمناسبة تحقيقها في وقائع القضية الرقيمة 1/2018 مركز شرطة زلطن.

وأثبتت النيابة واقعة اختلاس المبلغ ووضع أوراق نقدية مقلدة بديلاً عن الأوراق الصحيحة، ثم استجوبت المتهمين، حيث واجهت مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة السابق ورئيس قسم الخزينة، بواقع امتناعهما عن التقدم ببلاغ عن الفعل المجرم للجهة المختصة؛ كما واجه خلفه وشركاءه تهمة ارتكابهم جرم الاختلاس، وانتهت بحبسهم احتياطيًا.

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