العابد يبحث إطلاق برامج تدريب بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يناير 2022, 01:24 صباحا
وزير العمل والتأهيل علي العابد يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد إطلاق مشاريع وبرامج تدريب بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خصوصا، في مجال التدريب غير التقليدية كالوظائف الرقمية التي توفر فرص عمل وتفتح الباب للشباب من الذكور و الإناث في مختلف البلديات البعيدة والذين يواجهون بعض التحديات في الحصول على فرص عمل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العمل مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، لمناقشة رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الوزارة وبعثة الاتحاد الأوروبي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأكد الوزير أن للاتحاد الأوروبي وليبيا علاقات متطورة وودية في عدة مجالات منها ملف العمل والتأهيل. كما استعرض مشاريع التدريب والتأهيل التي تقدمها الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتوفير فرص عمل توائم متطلبات سوق العمل كان أبرزها المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، كما تطرق الاجتماع إلى برنامج «قدرات» الذي يهدف إلى ضمان دعم المشاريع الريادية.

بدوره أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي أهمية دعم برامج التدريب والتشغيل التي تعمل عليها الوزارة لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، كما أكد أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على وضع برنامج مشتركة من شأنها دعم التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل.

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