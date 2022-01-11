معلمو «الأمل لتأهيل الصم وضعاف السمع» في ترهونة يطالبون بتحسين أوضاع المدرسة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 11 يناير 2022, 09:09 مساء
الوقفة الاحتجاجية لمعلمي وموظفي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع في ترهونة. (الإنترنت)

نظم المعلمون والموظفون العاملون بمدرسة الأمل لتعليم وتأهيل الصم وضعاف السمع في مدينة ترهونة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع المدرسة بعد تردي أوضاعها بحسب بيان أصدروه خلال الوقفة.

وأعلن العاملون بالمدرسة دخلوهم في اعتصام مفتوح بداية من اليوم حتى تتحقق مطالبهم بتوفير جميع الاحتياجات التي تحتاجها المدرسة من معدات وأدوات من أجل إيصال المعلومات إلى طلابها.

ورفع المحتجون خلال وقفتهم عددا من اللافتات التي كتب عليها عبارات تطالب بتوفير مكاتب إدارية وتوفير احتياجات مكتب لغة الإشارة والاستعانة بخبراء إشارة، إضافة إلى توفير مبنى صحي خاص بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

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