الرقابة الإدارية تطالب الحكومة بوقف إتمام «صفقة الواحة»

الرقابة الإدارية سجلت ملاحظات على صفقة بيع حصة حصة شركة «هيس» الأميركية في امتياز الواحة

طالبت هيئة الرقابة الإدارية، في خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، بإيقاف أية إجراءات تتعلق بإتمام بيع حصة شركة «هيس» الأميركية في امتياز الواحة البالغة 8.16% إلى شركتي «توتال إنيرجي» الفرنسية و«كونو فيليبس» الأميركية.

وقالت الهيئة، وفق بيان نشرته عبر صفحتها في «فيسبوك»، إنها طالبت بإيقاف إتمام الصفقة إلى حين انتهائها من متابعة وتقييم هذا الملف بشكل كامل.

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وأشارت إلى أنها سجلت العديد من الملاحظات الفنية والمالية والقانونية التي شابت إجراءات الموافقة على بيع الحصة، وذلك بعد تلقيها مذكرات ومكاتبات من وزارة النفط والغاز.

وتتضمن الصفقة، وفق مذكرات الوزارة، تنازل شركة «هيس» الأميركية القابضة عن حقها في عقود امتياز الواحة، والبالغة (1667، 8%) والمقدر قيمتها 300 مليون دولار، لصالح شركتي «توتال إنيرجي» الفرنسية و«كونو فيليبس» الأميركية.

ولفتت إلى أن الصفقة تمت وفق قرار مجلس الوزراء رقم 552 لسنة 2021، والتي أبدت عنه أيضًا بعض الملاحظات الإجرائية، وأكدت في توصياتها على ضرورة الاستحواذ على الحصة لصالح الدولة الليبية لما تمثله من عوائد استثمارية.

كما أشارت الهيئة إلى «الخلاف الحاصل بين وزارة النفط والغاز ومجلس الوزراء حيال بيع الحصة المذكورة، وما قد يترتب على بيع الحصة من أضرار جسيمة قد تمس مقدرات ومصالح الشعب الليبي».

وفي 20 نوفمبر الماضي، نقلت «بوابة الوسط» عن مصدر من المجلس الرئاسي، أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وافق على بيع حصة شركة «هيس» الأميركية في امتياز الواحة البالغة 8.16% إلى شركتي «توتال إنيرجي» الفرنسية و«كونو فيليبس» الأميركية «مناصفة» بين المشترين.

وأضاف المصدر، وقتها، أن الموافقة على الصفقة جاءت بناء على توصيات رئيس اللجنة الفنية العليا لقطاع النفط والغاز، وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج، رفعت العبار، التي قدَّمها إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة «ظل محايدًا لجميع الأطراف ويتجنب أي نشاط سياسي في مجال النفط والغاز».

وبعدها بيومين، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية باتريك بويان، أن الشركة ستخصص ملياري دولار في مشروع الواحة النفطي، مما يعزز الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًّا، وزيادة الإنتاج في حقل مبروك، والمساعدة في إنتاح 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية.