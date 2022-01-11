إطلاق حملة نظافة موسعة بعدد من أحياء طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 11 يناير 2022, 08:38 مساء
حملة النظافة التي أطلق المجلس التسييري بعدد من أحياء طبرق. (المجلس البلدي طبرق)

أطلق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة موسعة بعدد من أحياء المدينة.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طبرق صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن حملة النظافة تستهدف رفع تجمعات القمامة من عدد من الأحياء السكنية، مشيرا إلى تكليف أعضاء المجلس التسييري للبلدية هاشم أمصادف ومنصور أمداوي بمتابعة الحملة على طريق أطبيرق والعمارات وأمام الإذاعة وطريق المطار.

وطمأن فؤاد المواطنين بأن حملة النظافة ستشمل كافة أحياء المدينة، لافتا إلى أن البلدية استأجرت الآلات والسيارات المشاركة في الحملة «بسبب قلة الإمكانيات التي تملكها شركة خدمات النظافة المشاركة في الحملة».

حملة النظافة التي أطلق المجلس التسييري بعدد من أحياء طبرق. (المجلس البلدي طبرق)
حملة النظافة التي أطلق المجلس التسييري بعدد من أحياء طبرق. (المجلس البلدي طبرق)
حملة النظافة التي أطلق المجلس التسييري بعدد من أحياء طبرق. (المجلس البلدي طبرق)
حملة النظافة التي أطلق المجلس التسييري بعدد من أحياء طبرق. (المجلس البلدي طبرق)
حملة النظافة التي أطلق المجلس التسييري بعدد من أحياء طبرق. (المجلس البلدي طبرق)
حملة النظافة التي أطلق المجلس التسييري بعدد من أحياء طبرق. (المجلس البلدي طبرق)
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