منع البلديات من التعامل مع المنظمات الدولية إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 08:01 مساء
وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم. (وزارة الحكم المحلي)

طلبت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، من عمداء المجالس البلديات ورؤساء المجالس التسييرية والمحلية «عدم التعامل مع كافة المنظمات والشركات والمؤسسات الدولية العاملة والمنظمات والمؤسسات المانحة إلا بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص» المتمثلة في «مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي والمجلس الأعلى للإدارة المحلية».

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، في التعميم الذي وجهه للبلديات ونشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، «انه لن يتم الاعتراف بأي مشروعات أو برامج تتعلق بالإدارة المحلية ما لم تكن معتمدة من الجهات سالفة الذكر» أي مكتب التعاون الدولي بالوزارة والمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وأوضح سالم أن هذا الإجراء يأتي «في إطار إعادة تنظيم ملف التعاون الدولي في مجال الإدارة المحلية» بعد ما لاحظه «من تخبط في إدارة الملف من حيث إزدواج المشاريع التي تعمل المنظمات على تنفيذها بالإضافة إلى عدم انسجام تلك المشاريع مع الأهداف المعتمدة من قبل الدولة الليبية».

وأضاف وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات أن هذا التخبط في مجال الإدارة المحلية «أحدث إرباكا في تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الإدارة المحلية فضلا عن جملة من الموضوعات الأخرى التي تستلزم إيلاء هذا الملف أهمية خاصة».  

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