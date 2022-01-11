حيدر السائح: لدينا 8.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، أن لدى المركز «8.5 مليون جرعة من اللقاحات» المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «وردت تقريبا مليون لقاح من سبوتنيك الروسي تم إعطاؤه جرعة أولى والجرعة الثانية أعطيناها من استرازينيكا بواقع مليون جرعة» ليصبح الإجمالي مليوني جرعة لكلا اللقاحين جرى تطعيم المواطنين بهم.

وأضاف السائح في كلمته خلال اجتماع الدبيبة مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم بديوان عام الوزارة في طرابلس، أنه جرى أيضا توريد 5 مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني، موضحا أن «ما يميز هذا اللقاح هو طول صلاحيته وهو اللقاح الوحيد المنفرد بين اللقاحات على مستوى العالم الذي لديه صلاحية تصل إلى أكثر من سنتين».

جرعات من لقاح «سينوفارم» احتياطي استراتيجي في ليبيا

وذكر السايح أن لدى المركز مليوني جرعة من لقاح «سينوفارم» تنتهي صلاحيتهم في شهر يونيو 2023، وهناك ثلاثة مليون جرعة أخرى من نفس اللقاح تنتهي صلاحيتهم في شهر أغسطس 2023، معتبرا هذه الجرعات بمثابة «احتياطي استراتيجي» لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وقال السايح إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استخدم حتى الآن مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» إضافة إلى مليون جرعة أخرى مازالت «موزعة طرفيا على المراكز الصحية لاستخدامها في حالة حصول أي بؤر من الإصابة أو خلال الحملات التي ينظمها المركز للتطعيم مثل حملات تطعيم طلبة المدارس».

تقديم 3 مليون جرعة من اللقاحات في ليبيا للمواطنين والمقيمين

وأكد الساح أن «ما تم إعطاؤه من لقاحات في ليبيا تقريبا 3 مليون جرعة من اللقاحات، منها مليوني جرعة أولى، ومليون جرعة ثانية»، منوها إلى أن الحملة المليونية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا بالمدارس بدأت منذ عشرة أيام بالتنسيق مع مسؤولي الوزارة.

ونوه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه سيجري استخدام لقاحي «سينوفارم» الصيني و«فايزر» الأميركي في حملة التطعيم التي تستهدف طلاب المدارس، مشيرا إلى وصول حوالي 1.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر» الأميركي إلى المركز.

كما نوه السائح إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض شرع فعليا في تقديم جرعة ثالثة معززة للمواطنين الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية ثلاثة أشهر.